غنية بالكربوهيدرات لكنها صحية.. 5 أغذية مفيدة جداً للجسم

تتمتع الكربوهيدرات بسمعة سيئة، حيث يربطها كثيرون بزيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني، ومجموعة كبيرة من الأمراض، إلا أن خبراء تغذية ينصحون بعدم التخلي عن هذا النوع من الأغذية بشكلٍ كامل.