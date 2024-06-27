بالفيديو.. سيدة نجت من "السرطان" 3 مرات: المرض لا يعني الموت وتوقف عجلة الحياة

وتفصيلاً، بمناسبة الشهر العالمي للناجين من السرطان، كشفت "يسري" لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، عن أول مرة أصيبت فيه بالمرض حيث كانت في عمر 25 سنة مما أدى لتأجيل قبولها في الوظيفة، وقالت: "كنت في حالة إنكار ورفض المرض حتى تقبلت الواقع وتعايشت مع المرض.وأشارت بأنها بعد 8 شهور من التعافي أصيبت به مرة أخرى، وبعد سنتين من التعافي كانت الإصابة به للمرة الثالثة.