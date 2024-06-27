بالفيديو.. سيدة نجت من "السرطان" 3 مرات: المرض لا يعني الموت وتوقف عجلة الحياة
روت ياسمين يسري قصة نجاتها من السرطان 3 مرات، مؤكدة أنها مدينة لهذا المرض الذي أثر في شخصيتها طيلة حياتها.
وتفصيلاً، بمناسبة الشهر العالمي للناجين من السرطان، كشفت "يسري" لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، عن أول مرة أصيبت فيه بالمرض حيث كانت في عمر 25 سنة مما أدى لتأجيل قبولها في الوظيفة، وقالت: "كنت في حالة إنكار ورفض المرض حتى تقبلت الواقع وتعايشت مع المرض.وأشارت بأنها بعد 8 شهور من التعافي أصيبت به مرة أخرى، وبعد سنتين من التعافي كانت الإصابة به للمرة الثالثة.
وأضافت: "للخروج من هذه المرحلة ومواجهة المرض، قررت الحديث عن مرحلة ما بعد الإصابة بمرض السرطان عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعلاج النفسي لتخفيف صدمات الإصابة بالمرض عدة مرات".
ونصحت في هذا السياق المحيطين بمرضى السرطان بالاهتمام بدعمهم وبصحتهم النفسية والعقلية مؤكدة أن المرض لا يعني الموت وتوقف عجلة الحياة.