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من العنب إلى الفلفل الحار.. 5 خصائص غريبة لهذه المواد الغذائية

من العنب إلى الفلفل الحار.. 5 خصائص غريبة لهذه المواد الغذائية

بخلاف جميع التوقعات، هناك مواد غذائية لها خصائص مفيدة لم نكن نظنها، في حين أن هناك مواد أخرى، يكشف العلم خصائص ضارة مخفية لها.

أطعمة دهنية تخفض مستوى الكوليسترول

وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن الأطعمة الدهنية ضارة كما هو معروف، ولكن الغريب أن بعضها يساعد على خفض مستوى الكوليسترول. كما أن الحلويات ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، ولكن بعضها يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

العنب وليس عصير العنب

وفقًا للرأي السائد فإن تناول المنتجات الحلوة هو الطريق إلى داء السكري. ولكن العنب في الواقع، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري لدى أولئك الذين بلغ مستوى السكر لديهم حده العلوي. وهذا يشمل العنب وليس عصير العنب. لأن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في العنب تمنع تطور مقاومة الأنسولين، التي هي من الأسباب الرئيسية لداء السكري.

الفلفل الحار

من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيًا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة. لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.

الزيوت النباتية

إن ما يثير الدهشة هو أن الزيوت النباتية تسبب زيادة الوزن، وهذه حقيقة لأن 100 غرام من أي زيت نباتي تحتوي على ألف سعرة حرارية وفي الزبدة ضعف ذلك.

الكيفير

الكيفير هو نوع من اللبن الرائب، وله تأثير ملين عندما يكون طازجًا، ولكن عند تخزينه أكثر من ثلاثة أيام يسبب تناوله الإمساك، وذلك لارتفاع مستوى حمض اللاكتيك فيه.

العنب
الفلفل الحار

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