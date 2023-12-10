من العنب إلى الفلفل الحار.. 5 خصائص غريبة لهذه المواد الغذائية

من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيًا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة. لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.