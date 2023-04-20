احمرار وتهيج وتصبغات حول العين.. "الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من القطرات

وقالت الهيئة في إنفوجراف توعوي: إن الأعراض الجانبية لها تتمثل في تصبّغ واسمرار الجفـن حـول الـعـيـن، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين، مشيرةً إلى أن الجرعات العالية تؤدي إلى تصبغات وتهيج وحكة بالعين، وقزحية العيـن، واحمرار طفيف، وألـم بالعـيـن.