ليست إزالة السموم كما كنا نعتقد.. دراسة تكشف نتائج غير متوقعة عن "نشاط الدماغ أثناء النوم"

بدوره، قال المدير المؤقت لمعهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة بـ"إمبريال كوليدج" لندن، المؤلف الشريك بالدراسة، بيل ويسدن، "هناك العديد من النظريات حول سبب نومنا، وعلى الرغم من أننا أظهرنا أن إزالة السموم قد لا تكون سببًا رئيسيًا للنوم. لكن لا يمكن الجدال في أن النوم مهم".