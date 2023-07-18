نصائح مهمة لإبقاء الجسم على حرارته الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

وتفصيلاً، ينصح المتخصصون بالمحافظة على رطوبة الجسم، من خلال الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول؛ لأنها تعزز الجفاف، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".