احذروا المكملات الغذائية دون استشارة طبية.. دراسة: المبالغة في تناول هذا الفيتامين قد تصيبك بأمراض القلب

ووجد الباحثون أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في العينة التي شملتها الدراسة وضمت 2331 شخصًا، ممن عانوا من مشكلات في القلب والأوعية الدموية؛ حصل على كمية كبيرة جدًّا من "النياسين"؛ الأمر الذي حفّز إنتاج الجسم لمستقلب 4PY الضار.