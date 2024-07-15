بين إبطال المفعول وزيادة الآثار الجانبية.. خبراء: هذه مشكلات تناول الأدوية في درجات الحرارة المرتفعة صيفاً

تعد درجات الحرارة المرتفعة من أهم العوامل التي تزيد من خطر بعض الأعراض، مثل الإجهاد الحراري والجفاف، لكن هناك جانب آخر، حسب خبراء صحة، ينبغي الالتفات إليه، والمتمثل في تأثيرها على بعض الأدوية وزيادة حدة آثارها الجانبية.