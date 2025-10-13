دراسة: الشاي الأخضر يشكل درع وقاية من مرض الكبد الدهني

يذكر أن علماء من جامعة سيتشوان الصينية، أعلنوا مؤخرًا عن تطوير حبيبات دقيقة قابلة للأكل مصنوعة من الشاي الأخضر والأعشاب البحرية، مشيرين إلى أن هذه المكملات تساعد على حرق الدهون وتحسين عمل الأمعاء.