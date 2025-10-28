مع دخول الخريف.. 4 طرق طبيعية لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية

تجنّب المواد المثيرة للحساسية:

ينصح بتجنّب حبوب اللقاح، والأعشاب، وأبواغ العفن المنتشرة في الجو، خاصة بعد هطول الأمطار أو في أوقات ارتفاع درجات الحرارة. ويُفضّل إبقاء النوافذ مغلقة في المنزل، المكتب، والسيارة، مع استخدام أجهزة تنقية الهواء، والاستحمام فور العودة من الخارج لتقليل التعرض للمحفزات.