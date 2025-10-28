مع دخول الخريف.. 4 طرق طبيعية لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية

مع بداية فصل الخريف وارتفاع معدلات الإصابة بالحساسية الموسمية، يلجأ كثيرون إلى العلاجات الطبية، إلا أن بعض الطرق الطبيعية أثبتت فاعليتها في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض المزعجة.
وقدّم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، أربع طرق طبيعية تساعد على التخفيف من الحساسية الموسمية، تشمل:
تجنّب المواد المثيرة للحساسية:
ينصح بتجنّب حبوب اللقاح، والأعشاب، وأبواغ العفن المنتشرة في الجو، خاصة بعد هطول الأمطار أو في أوقات ارتفاع درجات الحرارة. ويُفضّل إبقاء النوافذ مغلقة في المنزل، المكتب، والسيارة، مع استخدام أجهزة تنقية الهواء، والاستحمام فور العودة من الخارج لتقليل التعرض للمحفزات.
غسل الأنف والجيوب الأنفية:
استخدام المحاليل الملحية عبر أدوات مخصصة مثل الحقن المطاطية أو أجهزة الشفط يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة الأنسجة الملتهبة. وقد أظهرت الدراسات أن هذا الإجراء يقلل من شدة الحساسية لدى البالغين.
الوخز بالإبر:
تُظهر الأبحاث أن الوخز بالإبر يساعد في تخفيف الأعراض عن طريق خفض المواد الالتهابية التي يفرزها الجسم، ويُعد خيارًا معتمدًا لدى الأكاديمية الأميركية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ضمن العلاجات غير الدوائية.
العلاجات العشبية:
بعض الأعشاب مثل "الباتربور" أظهرت فعالية مماثلة لمضادات الهيستامين، وفق دراسات محدودة، لكن يُنصح بتوخي الحذر واللجوء لمضادات الهيستامين التقليدية لتفادي أي آثار جانبية.