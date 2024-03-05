المكملات الغذائية الخضراء.. وصفة سحرية لصحة جيدة أم مجرد خدعة؟

تزعم الشركات التي تبيع المكملات الغذائية الخضراء، أن ملعقة من مسحوقها “السحري” ممزوج بالماء، هي كل ما تحتاج إليه لتحسين صحتك.
ويتعهد كثيرون بقائمة طويلة من الفوائد المحتملة التي يمكن الحصول عليها، مثل: تقوية الشعر والأظافر وزيادة الطاقة وتقليل الانتفاخ.
وتروّج العبوة الأنيقة التي غالباً ما تكون خضراء اللون، لقائمة من المكوّنات، مثل: البريبايوتكس والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة والفيتامينات.
مع ذلك، أكّد خبراء أن هناك طرقاً أسهل وأقل تكلفة لإدخال هذه العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي.
وتقول تامسين هيل؛ وهي اختصاصية تغذية مسجلة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إنها صادفت تلك المساحيق لأول مرة من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وبسبب وظيفتها، قررت الاستقصاء عنها.
في البداية، بحثت في أمر الشركة الرائدة في هذا المجال في السوق، وهي شركة “أثليتيك غرينز” التي بلغت قيمتها السوقية وفق آخر تقييم لها قرابة 945 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار).
وتقول “آثلتيك غرينز” إن تناول مسحوق الأطعمة الفائقة آي.جي 1 جعل المستخدمين يشعرون بمزيدٍ من النشاط، ويتمتعون ببشرة أكثر نقاءً وأقل رغبة في تناول الطعام.
لكن هيل قالت لـ "بي بي سي": “نظرت إلى المكونات الخلفية للعلبة وأعتقد أنها من غير المحتمل أن تحسّن صحتك بشكلٍ كبير”.
وتدعي شركة أخرى، وهي “ريل سوبر فودس”، أن مزيجها اليومي من مسحوق الخضراوات، يدعم صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي و”الصحة العامة من الداخل”.
كما تروّج شركة “فري سول” التي تبيع منتج “إف.إس غرينز” أيضاً لادعاءاتٍ مماثلة، حيث تعد بتقديم دعم الهضم والمناعة من خلال المكونات الرئيسة، مثل: الأشواغاندا والكيوي الذهبي والماكا.
وقال متحدث باسم فريق “أثليتيك غرينز” لـ "بي بي سي": “قام فريقنا من العلماء والباحثين بمراجعة آلاف الدراسات كجزءٍ من عملية الصياغة والتحسين المستمر لآي.جي1”.
في حين أشار فريق “فري سول” إلى أن منتجهم “يتضمن مكونات تمّت دراستها سريرياً وحاصلة على براءة اختراع”.
أما شركة “ريل سوبر فودز”، فلا تقدم أيّ ادعاءاتٍ علمية في تسويقها عبر الإنترنت.
وجرت الموافقة أيضاً على بيع هذه المنتجات في المملكة المتحدة من قِبل جمعية معايير الأغذية، وهي الجهة التنظيمية التي تراقب سلامة الأغذية.