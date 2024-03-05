المكملات الغذائية الخضراء.. وصفة سحرية لصحة جيدة أم مجرد خدعة؟

في البداية، بحثت في أمر الشركة الرائدة في هذا المجال في السوق، وهي شركة “أثليتيك غرينز” التي بلغت قيمتها السوقية وفق آخر تقييم لها قرابة 945 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار).