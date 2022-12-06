باحثة سعودية تكتشف "العلاقة الغامضة" بين مرض الكبد الدهني وفيروس كورونا

وأوضحت الباحثة الدكتورة جواهر عاضة عباس الحارثي؛ والمبتعثة من جامعة الطائف إلى جامعة سيدني بأستراليا لـ "سبق"، أن مرض الكبد الدهني، يعد من أحد الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم إذ يؤثر على ما يقارب ربع سكان العالم، وتعد السعودية وباقي دول الخليج من أكثر الدول التي تعاني بسبب ارتفاع معدلات الإصابة به، حيث يصيب في الغالب الأشخاص الذين يعانون السمنة والسكري وارتفاع مستويات الكوليسترول، حيث قد يؤدي مرض الكبد الدهني إلى مشاكل صحية خطيرة تشمل تليف الكبد والذي ينتهي بالإصابة بسرطان الكبد ومن ثم الوفاة.