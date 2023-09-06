لا تخلط بينه وبين أمراض القلب.. طبيب روسي يوضح سبب ألم الكتف

وينقل موقع "روسيا اليوم" عن "أغابكين"؛ أنه من المهم عدم الخلط بين هذا الألم وأعراض أمراض القلب، ويجب قبل كل شيء الانتباه إلى طبيعة الألم وموضعه، ومتى يشعر به الشخص، إن كان الألم في الكتف اليسرى.