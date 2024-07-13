دراسة جديدة تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب الإصابة بالسرطان

خلصت دراسة جديدة إلى أن نحو 40 من جميع حالات السرطان بين البالغين في الولايات المتحدة وما يقرب من نصف الوفيات، يمكن تجنبها من خلال إجراء مجموعة من التغييرات في نمط وأسلوب الحياة.