دراسة جديدة تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب الإصابة بالسرطان

خلصت دراسة جديدة إلى أن نحو 40 من جميع حالات السرطان بين البالغين في الولايات المتحدة وما يقرب من نصف الوفيات، يمكن تجنبها من خلال إجراء مجموعة من التغييرات في نمط وأسلوب الحياة.
وبحسب موقع "الحرة"، تناولت الدراسة، التي أصدرتها جمعية السرطان الأمريكية، 30 نوعًا من السرطانات و18 عامل خطر يساعد على الإصابة، بما في ذلك أشياء مثل التدخين ووزن الجسم.
وبشكل عام، كان التدخين هو عامل الخطر الرئيس للإصابة بالسرطان، حيث أسهم فيما يقرب من 20 في المئة من جميع الحالات و30 في المئة من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان.
ونظرت الدراسة في بيانات عام 2019 ووجدت أن عوامل نمط وأسلوب الحياة ارتبطت بأكثر من 700 ألف حالة سرطان جديدة وأكثر من 262 ألف حالة وفاة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا فما فوق.
وفي عام 2021 جرى الإبلاغ عما يقرب من 1.8 مليون حالة جديدة من السرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة "أيه بي سي".
وحددت الدراسة ستة من أهم العوامل التي يمكن من خلالها تجنب الإصابة بالسرطان وهي كالتالي:
وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد بالنسبة لكل من المدخنين الحاليين والسابقين، وكذلك الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي.
ويرتبط التدخين بنحو عشرة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والفم وكذلك سرطان الدم وعنق الرحم والمثانة والبنكرياس والمعدة والكبد والكلى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتشير إلى أنه من خلال الإقلاع عن التدخين، تقل فرصة إصابة الشخص بسرطان الفم أو الحلق أو الرئتين أو الحنجرة بمقدار النصف.
وفي غضون 20 عامًا من الإقلاع عن التدخين، ينخفض خطر إصابة الشخص بسرطان الفم أو الحلق أو الحنجرة أو البنكرياس، إلى مستويات مقاربة لخطر إصابة الشخص الذي لا يدخن.
تزيد زيادة الوزن من خطر إصابة الشخص بـ 13 نوعًا من السرطان، والتي تشكل 40 في المئة من جميع أنواع السرطان التي يتم تشخيصها سنويًا في الولايات المتحدة.
ويمكن أن تكون استراتيجيات خفض الوزن فعّالة وخصوصًا المشي وممارسة الرياضة بشكل يومي.
وفقًا للدراسة الصادرة حديثًا، فإن خطر إصابة الشخص بالسرطان يزيد إذا تناول اللحوم الحمراء والمصنعة ولم يستهلك ما يكفي من الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية والكالسيوم.
وتوصي المبادئ التوجيهية الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية بأهمية التركيز على مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية في النظام الغذائي، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون ولحوم الدواجن والبيض والمأكولات البحرية والفاصوليا والبازلاء.
كما تشدد الإرشادات على ضرورة استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب، والحد من كمية السكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة والكوليسترول في الأطعمة.
وفقًا للدراسة، فإن قلة النشاط البدني يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان.
بالنسبة للبالغين، توصي إرشادات النشاط البدني بممارسة ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا.
ويجب على البالغين أيضًا القيام بأنشطة تقوية العضلات يومين أو أكثر في الأسبوع، وفقًا للإرشادات.
وفقًا للدراسة، فإن مواكبة مواعيد الأطباء الروتينية والخضوع لفحوص روتينية للسرطان تعد من العوامل المهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
بالنسبة للنساء، يوصي المختصون بإجراء فحص سرطان الثدي كل عامين للنساء اللاتي لديهن خطر متوسط للإصابة، بدءًا من سن الأربعين.
وكذلك ينصح خبراء الصحة بأن يخضع البالغون لفحص سرطان القولون والمستقيم في سن 45 حتى سن 75 عامًا.
وفيما يتعلق بسرطان الجلد، يجب على الأشخاص فحص أنفسهم بحثًا عن بقع أو علامات غير عادية بشكل مستمر، وأن يتم فحصهم من قِبل طبيب الأمراض الجلدية مرة واحدة سنويًا على الأقل.
أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 70 في المئة تقريبًا.
وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الأشخاص باستخدام واقي الشمس كل ساعتين تقريبًا عندما تكون في الهواء الطلق وبعد السباحة أو التعرق.