تجنّب هذه المأكولات والملابس.. "ارتجاع المريء".. منغص للصيام له أسباب وعلاج

يرافق روحانية صيام رمضان المبارك بعضُ المشاكل الصحية المزعجة، والتي تحدث غالبًا بسبب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار أو السحور، أو بسبب نوع الطعام.. ويُعَد مرض ارتجاع المريء أحد هذه المشاكل الصحية الشائعة وأحد أمراض الجهاز الهضمي المزمنة التي تسبب معاناة للمصابين بها؛ لا سيما في شهر رمضان.
وحول هذا الموضوع يتحدث استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، في جامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي قائلًا: "ارتجاع المريء" يحدث نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء؛ وذلك لارتخاء صمام أسفل المريء، ويصيب كلا الجنسين وبمختلف الأعمار مع زيادة من هم فوق 40 سنة.
ويضيف: "من أبرز أعراض الارتجاع المريئي: الشعور بحرقان أو ألم في الصدر (حرقة المعدة)، ارتجاع الأكل دون استفراغ، الشعور بطعم حامض في الفم، ألم أو صعوبة البلع، السعال الجاف، التهاب الحنجرة، الشعور بوجود كتلة تسد منطقة الحلق".
ويتابع: "ارتجاع المريء له عدة مضاعفات منها: ضيق المريء، زيادة احتمالية الإصابة بسرطان المريء خاصة لدى الرجال، التهاب الحنجرة المزمن، زيادة نوبات الربو.
ويردف: "لتجنب الإصابة بالارتجاع المريئي؛ يفضل عدم تناول أو التقليل من الأطباق عالية الدهون، وكثيرة التوابل، والحلويات الدسمة، وتناول وجبة كبيرة، وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، والمشروبات الغازية، والفواكه الحامضة كالبرتقال والليمون، وصلصة الطماطم والكاتشب، والنعناع، والبصل".
ويكمل: "قائمة الأطعمة المذكورة سالفًا تعد أكثر مسببات الحموضة والحرقان، وبعض المصابين قد يتناولون صنفًا من هذه الأطعمة دون الشعور بأعراض الارتجاع، وهنا تكمن أهمية ملاحظة المصاب لنوع الطعام الذي يزيد لديه الأعراض ويقلل منه أو يتجنبه".
ويضيف: "تساهم عوامل أخرى في الشعور بحرقة المعدة، أبرزها: زيادة الوزن والسمنة والتدخين، وأكل وجبة كبيرة ثم الانحناء كوضعية الركوع في الصلاة، وارتداء الملابس الضيقة حول الخصر أو مشدات البطن أثناء زيارة الأقارب، والنوم بعد وجبة السحور بوقت قصير، والاستخدام الخاطئ لأدوية الحموضة لمن يعاني مسبقًا من الارتجاع المريئي.
ويتابع: "للوقاية من الارتجاع المريئي يُنصح الصائم بعدم تناول مهيجات الحرقان ومسبباته، وتناول كميات قليلة من الطعام في الوجبة الواحدة مع زيادة عدد الوجبات خلال ساعات الليل، وعدم الأكل بسرعة ومضغ الطعام جيدًا، وأن يكون النوم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الأكل، مع العمل على الإقلاع عن التدخين، والمحافظة على الوزن المناسب للجسم، ويفضل رفع رأس السرير 15 إلى 20 سم، وارتداء الملابس الفضفاضة وتجنب الضيقة ومشدات البطن.
ويختم حديثه: "تساهم أدوية الحموضة في التخلص والتخفيف من حدة الارتجاع المريئي، ويفضل تناولها عند الحاجة في حالة الارتجاع البسيط وغير المتكرر، وتؤخذ قبل الأكل بساعة إلى نصف ساعة على الأقل، مرة أو مرتين يوميًّا وفقًا لاستشارة الطبيب".