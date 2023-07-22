"النمر" نقلًا عن "الصحة العالمية": تناول مشروب غازيّ يوميًّا يزيد الإصابة بالسكري بـ18%

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من أن تناول مشروب غازي مُحَلى يوميًّا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 18%.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن "الأسبارتام" -وهو مُحَلٍّ اصطناعي بديل للسكر يُستخدم في المشروبات الغازية- "من المحتمل أن يكون مسرطنًا"؛ لكن في الوقت نفسه "يظل آمنًا أثناء استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل".
وحسب بيان منظمة الصحة العالمية المنشور على موقعها الإلكتروني؛ جاء ذلك بناءً على قراريْ لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية.
وكانت اللجنتان إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطرًا محتملًا، والأخرى تُقَيّم مقدار الخطر الفعلي الذي تُشكله هذه المادة على الحياة.