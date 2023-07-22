"النمر" نقلًا عن "الصحة العالمية": تناول مشروب غازيّ يوميًّا يزيد الإصابة بالسكري بـ18%

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن "الأسبارتام" -وهو مُحَلٍّ اصطناعي بديل للسكر يُستخدم في المشروبات الغازية- "من المحتمل أن يكون مسرطنًا"؛ لكن في الوقت نفسه "يظل آمنًا أثناء استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل".