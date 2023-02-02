احصل عليها جميعًا من طعامك.. 22 فيتامين ومعدنًا يحتاجها جسمك

يمكن أن يسبب نقص أي من المغذيات الدقيقة والفيتامينات تأثيرًا سلبيًا على الجسم، فيجب اختيار طعامنا بحكمة؛ من أجل الاستفادة من جميع العناصر الغذائية الدقيقة الفعالة التي يحتاجها الجسم.