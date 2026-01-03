"النمر" يحذر من وهم شائع: تحاليل السيولة لا تمنع الجلطات ولا تُطلب للاطمئنان

وأوضح النمر أن هذا النوع من التحاليل يُستخدم فقط لمتابعة تأثير بعض الأدوية، أو لتشخيص ومراقبة أمراض نزفية معينة، وليس وسيلة للاطمئنان أو الوقاية كما يعتقد البعض.