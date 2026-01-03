حياتنا

"النمر" يحذر من وهم شائع: تحاليل السيولة لا تمنع الجلطات ولا تُطلب للاطمئنان

تُستخدم فقط لمتابعة أدوية أو أمراض نزفية.. والأصحاء لا يحتاجونها
في توضيح طبي مهم، أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تحاليل "سيولة الدم" ليست لها أي فائدة وقائية من الجلطات لدى الأشخاص الأصحاء.

وأوضح النمر أن هذا النوع من التحاليل يُستخدم فقط لمتابعة تأثير بعض الأدوية، أو لتشخيص ومراقبة أمراض نزفية معينة، وليس وسيلة للاطمئنان أو الوقاية كما يعتقد البعض.

وقال النمر: "الاعتماد على تحاليل السيولة للاطمئنان من الجلطات يُعد من الأخطاء الشائعة، ولا يُنصح بطلبها دون مبرر طبي واضح"، داعيًا إلى عدم مطالبة الأطباء بهذه الفحوصات بغرض الوقاية فقط.

خالد النمر
سيولة الدم
الجلطات

