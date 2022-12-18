دراسة: اتباع نظام غذائي يومي يعتمد على "سبيرولينا" يعزّز الصحة

وعلّق المؤلف المشارك في الدراسة آساف تزاكور؛ قائلاً: "يمكن أن يسير الأمن الغذائي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير البيئة جنباً إلى جنب.. كل ما يجب على المستهلكين فعله هو تبني القليل من سبيرولينا الآيسلندية في وجباتهم الغذائية بدلاً من لحم البقر".