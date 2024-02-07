أستاذ بعلم العقاقير: الشعير يحافظ على سلامة الأوعية الدموية

وقال "القحطاني": الشعير غني بمادة بيتاجلوكان (beta gluca)، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تُكَون المادة الهلامية في الأمعاء الدقيقة، ويتحد الكوليسترول مع هذه المادة الهلامية، وبذلك يخرج من الجسم معها.