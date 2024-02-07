أستاذ بعلم العقاقير: الشعير يحافظ على سلامة الأوعية الدموية

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن للشعير فائدة في الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية.
وقال "القحطاني": الشعير غني بمادة بيتاجلوكان (beta gluca)، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تُكَون المادة الهلامية في الأمعاء الدقيقة، ويتحد الكوليسترول مع هذه المادة الهلامية، وبذلك يخرج من الجسم معها.
وأشار إلى أن فائدة الألياف القابلة للذوبان تتعدى كونها مجرد تخفيض الكوليسترول.
وأضاف أستاذ علم العقاقير: هذه الألياف تتحد مع المواد المسببة للسرطان في الأمعاء الدقيقة وتمنع امتصاصها، والآن تمتص الألياف الكثيرَ من ماء القولون؛ فهي تساعد على أن يعمل الهضم بكفاءة أعلى، وهكذا تمنع الإصابة بالإمساك.