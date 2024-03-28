أبرزها وقت الاستبدال.. 5 نصائح من "سعود الطبية" عند استخدام "فرشاة الأسنان"

وأوضحت "سعود الطبية" أنه يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة، وتنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية للأسنان، والأجزاء التي تمضغ الطعام؛ على أن يكون تفريش الأسنان لمدة دقيقتين في كل مرة.