أبرزها وقت الاستبدال.. 5 نصائح من "سعود الطبية" عند استخدام "فرشاة الأسنان"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أبرز النصائح الصحية عند استخدام الفرشاة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.
وأوضحت "سعود الطبية" أنه يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة، وتنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية للأسنان، والأجزاء التي تمضغ الطعام؛ على أن يكون تفريش الأسنان لمدة دقيقتين في كل مرة.
ونصحت بضرورة استبدال الفرشاة كل فترة من 3 إلى 4 أشهر أو أقل في حال تلفها.
يُذكر أن "سعود الطبية" أكدت في وقت سابق أنه لا يمكن الاعتماد على فرشاة الأسنان وحدها لإزالة الطعام المتراكم ما بين الأسنان.
وشددت -بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان- على أهمية استعمال الخيط السني أو الخيط المائي المصمم للتنظيف ما بين الأسنان.