5 أسباب لحدوثه و4 لتخفيفه.. "سعود الطبية" تحذّر من "جفاف الفم" ونتائجه

وأبانت أن جفاف الفم يمكن أن يسبب: صعوبة في التذوق والمضغ والبلع، والإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة، منبهة إلى إلى أنه يمكن تخفيفه عبر"استخدام بدائل اللعاب المرطبة للفم، وشرب الماء، ومضغ العلك الخالي من السكر، وتنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد".