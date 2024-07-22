5 أسباب لحدوثه و4 لتخفيفه.. "سعود الطبية" تحذّر من "جفاف الفم" ونتائجه

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول: إن جفاف الفم يمكن أن يسبب الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة؛ مشيرة إلى أسباب حدوثه والطريقة لتخفيف الأعراض.
وأوضحت المدينة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن جفاف الفم هو حالة لا تفرز فيها الغدد اللعابية الموجودة في الفم ما يكفي من اللعاب لإبقائه رطبًا.
وعن أسباب حدوثه، أشارت "سعود الطبية" إلى "التقدم في السن، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وحالة مرضية في الغدد اللعابية، والالتهابات أو التغيرات الهرمونية".
وأبانت أن جفاف الفم يمكن أن يسبب: صعوبة في التذوق والمضغ والبلع، والإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة، منبهة إلى إلى أنه يمكن تخفيفه عبر"استخدام بدائل اللعاب المرطبة للفم، وشرب الماء، ومضغ العلك الخالي من السكر، وتنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد".