كيف أتعامل مع طفلي الذي يرفض أكل اللحوم؟.. خبراء يجيبون

خطورة الأم النباتية

لكن الخطورة قد تكمن في حال كون الأم نباتية؛ إذ ينتقل نقص بعض المواد في جسمها إلى الطفل عن طريق الرضاعة؛ الأمر الذي يصيب الطفل بمشكلات في النمو، كما تظهر غالبًا مشكلة نقص فيتامين ب 12 لدى أبناء السيدات النباتيات خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل؛ لذا ينصح الأطباء النساء النباتيات بالاهتمام بتناول حبوب فيتامين ب 12 بشكل منتظم، علاوة على مراعاة حصول الطفل لاحقًا على كميات مناسبة من الزنك والحديد.