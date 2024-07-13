أطباء سرطان: هذا ما نفعله يوميًّا للوقاية من المرض الخطير

من جانب آخر، رأى خبراء صحة، أن ثمة عوامل وراثية تقف وراء الإصابة ببعض الأمراض؛ فمثلًا هناك حوالى 7% من سرطانات البروستاتا وراثية، وقد يكون لدى البعض جين BRCA، وهو طفرة جينية مرتبطة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا، حسب الطبيب أوسوليفان.