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الفاكهة الموسمية في كل شهر من السنة.. والفرق بين فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء

الفاكهة مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية
الفاكهة مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية
سبق
سبق

تعد الفاكهة مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية ولذيذاً في الطعم، وتتنوّع الفاكهة على مدار العام، بحيث نحصل على الفاكهة الموسمية في أشهر معيّنة في السنة، فيسهم تناول الفواكه في موسمها في حصولك على طعمٍ لذيذٍ ونكهة طازجة، ولا تقتصر الفائدة على الطعم وكم الفيتامينات التي ستحصل عليها، وإنما أيضاً توفير المال، حيث تكون المنتجات أرخص عند شرائها في مواسمها.

عندما تشتري المنتجات في موسمها فأنت تحصل على مزيدٍ من العناصر الغذائية الطبيعية، فمثلاً عند تناول السبانخ في موسمها (من شهر سبتمبر إلى أكتوبر)، فيمكن أن تحصل على ما يصل إلى 3 أضعاف فيتامين (سي) أكثر من تناولها في أي وقتٍ آخر.

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