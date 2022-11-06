الفاكهة الموسمية في كل شهر من السنة.. والفرق بين فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء

تعد الفاكهة مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية ولذيذاً في الطعم، وتتنوّع الفاكهة على مدار العام، بحيث نحصل على الفاكهة الموسمية في أشهر معيّنة في السنة، فيسهم تناول الفواكه في موسمها في حصولك على طعمٍ لذيذٍ ونكهة طازجة، ولا تقتصر الفائدة على الطعم وكم الفيتامينات التي ستحصل عليها، وإنما أيضاً توفير المال، حيث تكون المنتجات أرخص عند شرائها في مواسمها.