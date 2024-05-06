النساء أكثر عرضة للإصابة به.. مرض قاتل يبدأ بـ"ضيق التنفس أثناء الراحة"!

أكد مختص في أمراض القلب، أن ضيق التنفس أثناء الراحة قد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم الرئوي، أحد الأمراض الخطيرة والقاتلة التي يصعب تشخيصها في المراحل الأولية.
وفي التفاصيل، يوضح الدكتور دينيس سوكولوف، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم الرئوي هو مجموعة من الأمراض التي تتميز بزيادة ضغط الشريان الرئوي، مشيراً إلى أن أصل المرض معقد، لذلك من الصعب تشخيصه وعلاجه، وأن تأخر تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب يتطور ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، نقلاً عن "روسيا اليوم" ووفقاً لحديثه في صحيفة "إزفيستيا":
وأضاف: ووفقًا للإحصاءات، لا يزيد متوسط العمر المتوقع للمريض دون علاج في هذه الحالة عن سنتين إلى سنتين ونصف، وعندما يكتشف المرض في مراحل متأخرة، فإنه يؤدي في 50 بالمئة من الحالات إلى الوفاة خلال خمس سنوات بعد ظهور هذا النوع من ارتفاع مستوى ضغط الدم".
ووفقًا له، هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من الرجال، والعمر من 20 إلى 40 سنة، ووجود الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد، وارتفاع مستوى ضغط الدم في الوريد البابي، وأمراض القلب والظروف المرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني، وتناول الأدوية (موانع الحمل الفموية، مضادات الاكتئاب)، جميعها عوامل خطر.
وأردف: تنسب إلى المرض الأعراض الآتية: "ضيق التنفس الذي يحدث في البداية مع زيادة النشاط البدني، ومن ثم أثناء الراحة، والشعور المستمر بالتعب، والسعال المزعج والمستمر، والدوخة المتكررة والإغماء، وفي المراحل المتأخرة من المرض، يلاحظ نفث الدم، وتورم شديد في الساقين، والاستسقاء البطني- تراكم السوائل في تجويف البطن-، ويمكن أن يؤدي هذا المرض إلى مضاعفات، مثل قصور القلب المزمن وخزب الرئة وتجلط الدم الذي يؤدي إلى الوفاة.
ويقول "سوكولوف": "يجب أن نتذكر أن أسباب المرض مختلفة، لذلك عند ظهور الأعراض يجب استشارة الطبيب لتشخيص السبب وعلاجه مبكراً".