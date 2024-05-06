النساء أكثر عرضة للإصابة به.. مرض قاتل يبدأ بـ"ضيق التنفس أثناء الراحة"!

وأردف: تنسب إلى المرض الأعراض الآتية: "ضيق التنفس الذي يحدث في البداية مع زيادة النشاط البدني، ومن ثم أثناء الراحة، والشعور المستمر بالتعب، والسعال المزعج والمستمر، والدوخة المتكررة والإغماء، وفي المراحل المتأخرة من المرض، يلاحظ نفث الدم، وتورم شديد في الساقين، والاستسقاء البطني- تراكم السوائل في تجويف البطن-، ويمكن أن يؤدي هذا المرض إلى مضاعفات، مثل قصور القلب المزمن وخزب الرئة وتجلط الدم الذي يؤدي إلى الوفاة.