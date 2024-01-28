"الغذاء والدواء": الإنسان يحتاج إلى الفيتامينات بكميات ضئيلة ويمكنه الحصول عليها باتباع نظام متوازن

وتنقسم الفيتامينات إلى نوعين: فيتامينات ذائبة في الماء، وهي التي يتم امتصاصها من خلال أنسجة الجسم مثل مجموعة فيتامينات (ب) وفيتامين (ج)، وتفقد جزءًا كبيرًا منها خلال الطهي، ويجب تناولها ضمن النظام الغذائي بكمية كافية وباستمرار؛ لأنه لا يمكن تخزينها بل يتم إخراج الفائض منها، وقد يؤثر نقصها على صحة الجسم والتسبب في بعض الأمراض.