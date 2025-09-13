نظام غذائي "أخضر" يبطئ شيخوخة الدماغ .. تعرف عليه

الدراسة التي أجراها فريق من جامعة بن غوريون الإسرائيلية بالتعاون مع جامعتي هارفارد الأمريكية ولايبزيغ الألمانية، تابعت نحو 300 متطوع على مدى 18 شهراً، حيث تمت مقارنة ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة: نظام صحي قياسي، ونظام متوسطي تقليدي، والنظام المتوسطي "الأخضر".