نظام غذائي "أخضر" يبطئ شيخوخة الدماغ .. تعرف عليه

كشفت دراسة علمية دولية أن اتباع نظام غذائي متوسطي "أخضر" يساهم في إبطاء شيخوخة الدماغ بشكل ملحوظ، ما يفتح آفاقاً جديدة للوقاية من الأمراض العصبية مثل ألزهايمر.
وأوضح الباحثون أن هذا النظام يعتمد على النمط المتوسطي التقليدي، لكنه يضيف الشاي الأخضر ونبات المانكاي المائي الغني بمضادات الأكسدة.
الدراسة التي أجراها فريق من جامعة بن غوريون الإسرائيلية بالتعاون مع جامعتي هارفارد الأمريكية ولايبزيغ الألمانية، تابعت نحو 300 متطوع على مدى 18 شهراً، حيث تمت مقارنة ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة: نظام صحي قياسي، ونظام متوسطي تقليدي، والنظام المتوسطي "الأخضر".
وأظهرت النتائج أن المجموعة التي اتبعت النظام "الأخضر" شهدت انخفاضاً واضحاً في المؤشرات البيولوجية المرتبطة بتسارع شيخوخة الدماغ، بما في ذلك مستويات البروتينات المرتبطة بالالتهابات العصبية.
ويرجع هذا التأثير الوقائي إلى قدرة مكونات الشاي الأخضر والمانكاي على الحد من الالتهابات وحماية الخلايا العصبية.
وأكدت الباحثة أنات مير من جامعة هارفارد أن دراسة البروتينات في الدم تمنح العلماء أداة دقيقة لمتابعة صحة الدماغ ورصد التغيرات البيولوجية في مراحل مبكرة، ما قد يساعد على التدخل قبل ظهور أعراض الخرف.