تشوّهات ومشكلات قلب وأورام.. "الخضيري" يكرّر تحذيره من "التدخين الإلكتروني"

أعاد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ التحذير من أضرار "الشيشة" الإلكترونية، على صحة القلب وما تسبّبه من تشوّهات وأورام، مستشهداً بحالة أحد المتابعين أكّد تسبّبها في إصابته بتكسرٍ في الحمض، وتشوّهاتٍ بالحيوانات المنوية، وضعف الانتصاب.
وأوضح "الخضيري"؛ أن أضرار التدخين الالكتروني متعدّدة تشمل كذلك مشكلات القلب والأورام وفق الدراسات والأبحاث.
ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس"، أن الذي يجالس المدخنين يتعرَّض للضرر نفسه؛ لكن حسب شدة الاستنشاق وحسب المكان؛ إذا كان مغلقاً والأدخنة متراكمة يستنشقها مثلهم.
ولكن الضرر حسب شدة التعرُّض وشدة الاستنشاق وطول الجلسة ومدتها وكثرة الأيام التي يجالسهم ويستنشقها مثلهم؛ كلما طالت زاد الضرر.
وكان "الخضيري"؛ قد نبَّه في أوقات سابقة لأضرار تدخين "الفيب" و"الشيشة" الالكترونية، مشيراً إلى أخطار كبيرة على الرئتين والقلب.
وعن الأضرار، قال "الخضيري": "إضافة إلى النيكوتين الصناعي الضار والمواد الكيميائية السامّة، فإن من أخطر الآثار التي تمّ تسجيلها: تدمير الرئة والقلب، وأمراض تنفسية خطيرة، والتهابات غشاء الرئة، وتضرر القلب والدورة الدموية بسبب مكوناتها".
وأشار "الخضيري"؛ بحسب جمعية الرئة الأمريكية، إلى أن السجائر الإلكترونية تنتج عدداً من المواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك الأسيتالديهيد والأكرولين والفورمالدهيد؛ حيث يمكن أن تسبّب هذه الألدهيدات أمراض الرئة.
وأضاف: "كذلك تسبّب أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحتوي السجائر الإلكترونية أيضاً على الأكرولين، وهو مبيد أعشاب يُستخدَم في المقام الأول لقتل الأعشاب الضارّة".
وعن المخاطر الصحية الضخمة للسجائر الإلكترونية، أوضح "الخضيري"؛ أن "البخار الذي تتنفسه قد يحتوي على المنكهات مثل المواد الكيميائية المسبّبة للسرطان، ثنائي الأسيتيل، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض الرئة الخطيرة".
وتابع: "المعادن الثقيلة، مثل النيكل والقصدير والرصاص، والنيكوتين، والمركبات العضوية المتطايرة، وجزيئات متناهية الصغر، يمكن استنشاقها إلى عمق الرئتين".
وكانت "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت سابقاً عن مدى خطورة التدخين الإلكتروني مقارنة بالسجائر العادية، حيث كشفت دراسة حديثة أن التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بأمراض رئوية عدة.
وحلّل الخبراء في ألمانيا أكثر من 600 دراسة حول آثار استخدام السجائر العادية، وكذلك الإلكترونية على صحة الإنسان.. ووجدوا أن السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بأمراض رئوية، تشمل: الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتهاب الشعب الهوائية، وأشكالاً عديدة من الالتهاب الرئوي، وتلف المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين.