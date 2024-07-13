تشوّهات ومشكلات قلب وأورام.. "الخضيري" يكرّر تحذيره من "التدخين الإلكتروني"

وحلّل الخبراء في ألمانيا أكثر من 600 دراسة حول آثار استخدام السجائر العادية، وكذلك الإلكترونية على صحة الإنسان.. ووجدوا أن السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بأمراض رئوية، تشمل: الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتهاب الشعب الهوائية، وأشكالاً عديدة من الالتهاب الرئوي، وتلف المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين.