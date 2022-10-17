دراستان تكشفان "الدور الخاص" للدماغ في التحكم بالمرض ومحاربة العدوى

وفي هذا الصدد قال استشاري أمراض الأعصاب، الدكتور هشام الحكيم: "إن الجسم هو جهاز متكامل، لا نستطيع أن نجزئه لأجزاء مختلفة. وعند المرض الجهاز المناعي يعطي إشارات إلى الدماغ؛ إذ يتحكم بحرارة الجسم، ويشكل تجانسًا كاملاً مع الجسم لمحاولة التعامل مع المرض".