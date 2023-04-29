ردود أفعال الجسم التحسسية معها عالية جداً.. هذه الأطعمة تسبّب "حساسية الأطفال"

وتابع في حديث لـ Gazeta.Ru: "المأكولات البحرية (الجمبري وسرطان البحر والمحار وما إلى ذلك) من مسبّبات الحساسية القوية جداً التي يمكن أن تسبّب تفاعلات حساسية شديدة. كما يجب توخي الحذر أيضاً من الأسماك الحمراء -لأنها تحتوي على كمية كبيرة من حمض الهيستيدين الأميني، الذي يتكوّن منه الهيستامين (مادة مسؤولة عن ظهور أعراض الحساسية).