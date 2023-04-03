عوّض فترة الصيام بالسوائل.. رسالة افتراضية من الكلى تستحضرها "الصحة"

وبيّنت الوزارة عددًا من النصائح المساعدة في تجنب الجفاف وخاصة للفئات الأكثر أهمية كالأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، وتَمثلت النصائح في التقليل من استهلاك الملح لأنه يزيد من العطش في فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه لأنها غنية بالماء، كما نصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.