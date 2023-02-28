له ضابط مع الحوامل والأدوية.. "الغذاء والدواء" تعدّد فوائد "البابونج" وتحذّر منه

وبيّنت الهيئة أن "البابونج" قـد يتعـــارض مـع الأدويـة والأعشاب التي قد تسبّب النعاس فيزيد من حدّته، وقـد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم، فيزيد من خطر النزيف، وقد يتعارض مع أدوية منـع الحمـل فيقلل من فاعليتها.