له ضابط مع الحوامل والأدوية.. "الغذاء والدواء" تعدّد فوائد "البابونج" وتحذّر منه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن نبات "البابونج" يُستخدم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وينصح بتجنُّب استخدامه مع الأدوية التي تسبّب النعاس حتى لا يزيد من حدّتها.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، أن البابونج نباتٌ عشبي ينتمي إلـى الفصيلة النجميـة، ويحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفـر، ولـه رائحة عطرية مميزة، وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.
وأضافت: "له استخداماتٌ في الطب البديل لتخفيف أعراض القلق والأرق واضطرابات النوم وعسـر الهضم وانتفاخات البطن، ولا ينصح بالإكثار من البابونج للمرأة الحامل، ولا يُستخدم لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع".
وبيّنت الهيئة أن "البابونج" قـد يتعـــارض مـع الأدويـة والأعشاب التي قد تسبّب النعاس فيزيد من حدّته، وقـد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم، فيزيد من خطر النزيف، وقد يتعارض مع أدوية منـع الحمـل فيقلل من فاعليتها.