بعد عقود من الغموض والتشخيص الخاطئ ..اعتراف رسمي بـ"السكري من النوع الخامس"

ويعود اكتشاف هذا النوع إلى أكثر من سبعين عامًا، حين لاحظ الطبيب البريطاني فيليب هيو-جونز في جامايكا حالات لا تنطبق عليها خصائص النوعين الأول أو الثاني من السكري، فأطلق عليها حينها اسم "النوع J"، نسبة إلى جامايكا.