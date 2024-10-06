لا تحاول إزالتها دون استشارة الطبيب.. تعرّف على أسباب ظهور العلامات الحمراء غير الضارة على الجلد

ويوصى بعدم القيام بمحاولة إزالة الأورام الوعائية الكرزية في المنزل دون استشارة الطبيب المختص؛ إذ إن الورم قد لا يكون ورمًا وعائيًّا كرزيًّا؛ بل قد يكون نوعًا آخر من الأورام أو الآفات الجلدية التي تتطلب تدخلًا طبيًّا.