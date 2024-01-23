صُنّفت بأنها "التدخين الجديد".. دراسة تُحَذر من مخاطر هذه العادة أثناء العمل

وفي دراسة جديدة، نظرت إلى النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عامًا؛ وجد العلماء أن أولئك الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل كانوا، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16%، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.