لا تتجاهليها وابدئي بمسحة الورم الحليمي.. 4 فحوصات مهمة للفتيات في سن الـ20

على الرغم من أنّ العشرينات من العمر هي أفضل الأوقات للشعور بالشباب والراحة، إلا أنه وفقًا للخبراء: فإن ما تأكله، وكيف تعيش، وطريقة تعاملك مع جسدك في سن مبكرة؛ يمهد الطريق للإصابة بأمراض في السنوات اللاحقة؛ ولذلك نصح موقع "تايمز ناو" الفتيات في سن العشرين بإجراء 4 فحوصات ضرورية.
وفقًا للخبراء: هناك فحوصات واختبارات مختلفة يمكن أن تكون مناسبة في أعمار مختلفة، ومع ذلك يعتمد بعضها على التاريخ العائلي، تتضمّن فحوصات مهمة للنساء وتتركز في الآتي:
يوصي الأطباء بأنْ تبدأ النساء في الحصول على مسحة فيروس الورم الحليمي البشرى بدءًا من سنّ 21 عامًا، ويجب تكرارها كل ثلاث سنوات على الأقلّ، فيما يجب أن يبدأ اختبار فيروس الورم الحليمي البشري المشترك مع فحص عنق الرحم في سنّ الثلاثين، ويجب إعادة الفحص كل خمس سنوات على الأقلّ.
ويفحص اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الخلايا بحثًا عن عدوى بأنواع فيروسية عالية الخطورة تسبّب سرطان عنق الرحم.
ويجمع اختبار عنق الرحم، المعروف أيضًا باسم مسحة عنق الرحم، خلايا عنق الرحم حتى يمكن فحصها بحثًا عن التغييرات التي يسبّبها فيروس الورم الحليمي البشري، والتي إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب يمكن أن تتحوّل إلى سرطان عنق الرحم، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.
مع ارتفاع حالات مرض السكري من النوع الثاني بين الشباب، يوصي الخبراء بإجراء فحوصات اختبار سكر الدم في أقرب وقت ممكن، فإذا كنتِ مصابة بمرض السكري، فيمكنك منعه من التحول إلى حالة كاملة بمساعدة التغييرات المطلوبة في نمط الحياة، والتي تشمل نظامك الغذائي.
وفقًا للأطباء: يجب أن تبدأ فحوصات مرض السكري في سنّ 25 عامًا، وتتكرّر كل ثلاث سنوات إذا لم يكن لديك عوامل خطر، سيكون الفحص مبكرًا أو أكثر تكرارًا إذا كان لديك تاريخ عائلي، أو كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ من أمراض القلب.
بعد بلوغك سن 25 عامًا، يجب أن تتحدّثي مع طبيبك حول خطر الإصابة بسرطان الثدي وما إذا كان الاختبار ضروريًّا لتحديد أي تهديدات محتملة لصحتك.
وأكّد الخبراء أن الفحص الذاتي المنتظم للثدي هو وسيلة جيدة للتعرف على ثدييك ومراقبة أي تغيرات تحدث، وإذا كان هناك أي اختلافات أو مخاوف لديك، فيجب عليك إبلاغ طبيبك بها للمتابعة في الوقت المناسب والحماية القصوى.
وأوضح الخبراء أن الاختبار الجيني يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت تحملين جين "BRCA -" الذي يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
يتمّ تشخيص العديد من الشباب اليوم بارتفاع مستويات ضغط الدم في سنّ مبكرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى نمط الحياة والنظام الغذائي وقلّة التمارين الرياضية وحتى الجينات؛ لذلك، وفقًا للأطباء، يجب فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقلّ كل عام لمراقبة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وإذا كان الرقم العلوي "الانقباضي" لديك بين 120 و139، أو كان الرقم السفلي "الانبساطي" بين 80 و89، فيجب فحص ضغط الدم سنويًّا.