لا تتجاهليها وابدئي بمسحة الورم الحليمي.. 4 فحوصات مهمة للفتيات في سن الـ20

وفقًا للأطباء: يجب أن تبدأ فحوصات مرض السكري في سنّ 25 عامًا، وتتكرّر كل ثلاث سنوات إذا لم يكن لديك عوامل خطر، سيكون الفحص مبكرًا أو أكثر تكرارًا إذا كان لديك تاريخ عائلي، أو كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ من أمراض القلب.