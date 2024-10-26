من النمو الجسدي إلى تقوية المناعة.. 10 فوائد سحرية للنوم المبكر عند الأطفال والمراهقين

من النمو الجسدي إلى تقوية المناعة، يرصد تقرير على موقع مجلة "سيدتي"، عشر فوائد سحرية للنوم المبكر عند الأطفال والمراهقين، مطالبًا الأم بجعل النوم المبكر جزءًا من روتين الطفل اليومي، حتى يصبح شابًّا يافعًا؛ مؤكدًا على النتائج المذهلة في حياة الشاب الصحية والنفسية والدراسية والاجتماعية.