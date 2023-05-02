بعد وفاة الفنان المصري مصطفى درويش.. مختص يكشف أسباب خفيّة لـ"الموت المفاجئ "

وكشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، عن سبب وفاة مصطفى درويش عن عمر 43 عامًا، قائلة إن السبب هو "ضعف عضلة القلب، وتوقفها بشكل مفاجئ"، مشددةً على أنه كان بحالة صحية جيدة ولم يتم الإبلاغ عن شكاوى صحية له مؤخرًا.