بعد وفاة الفنان المصري مصطفى درويش.. مختص يكشف أسباب خفيّة لـ"الموت المفاجئ "

أثارت وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، بشكل مفاجئ، العديد من التساؤلات بشأن أسباب الموت المفاجئ بين الشباب، وتزايد تلك الحالات خلال الشهور الأخيرة.
وكشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، عن سبب وفاة مصطفى درويش عن عمر 43 عامًا، قائلة إن السبب هو "ضعف عضلة القلب، وتوقفها بشكل مفاجئ"، مشددةً على أنه كان بحالة صحية جيدة ولم يتم الإبلاغ عن شكاوى صحية له مؤخرًا.
ومصطفى درويش هو فنان مصري من مواليد يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية سنة 2011 من فيلم "كف القمر" مع المخرج خالد يوسف.
شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية آخرهم في شهر رمضان بمسلسل "سره الباتع".
وحظيت أدواره بثناء الكثيرين في العديد من المسلسلات خاصة "بـ 100 وش" مع الفنانة نيللي كريم، كما شارك في مسلسلات "لأعلى سعر"، "ضد مجهول"، "أبو عمر المصري".
وأصيب "درويش" بفيروس كورونا أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويعتقد عميد معهد القلب المصري السابق جمال شعبان أنّ هناك العديد من الأسباب التي تقف خلف إعلان الوفاة المفاجئة، على رأسها زيادة جلطات القلب، إضافة للعديد من العوامل التقليدية للإصابة بأزمات القلب والشرايين، مثل "التدخين وعدم ممارسة الرياضة والكولسترول والضغط المرتفع، والسمنة".
لكن "شعبان" وفق "سكاي نيوز عربية" يعتقد أن هناك عددًا من عوامل الخطر المكتشفة حديثًا للإصابة بأمراض الشرايين والوفاة المفاجئة، تشمل الصدمات في الحياة العامة والتي يكون لها تداعيات سلبية على القلب والأوعية، والضغوط النفسية والاجتماعية المتزايدة، والحالات المصحوبة بالتهاب عام في الجسم، وأمراض المناعة.
ووجّه "شعبان" عددًا من النصائح لتقليل احتمالات الوفاة المفاجئة، من بينها الفحص الشامل للقلب، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول، والحفاظ على جسم متناسق والتخسيس لإنقاص الوزن، وتجنب التدخين والمسكنات والمخدرات، والانفعالات، واضطرابات النوم.
وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، بالتدوينة التي نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، بمعاناته من اضطراب النوم خلال الأيام الأخيرة.
وعلّقت على ذلك، استشاري طب النوم ومديرة مركز القاهرة لاضطرابات النوم، شهيرة لوزة، قائلة إن اضطرابات النوم تؤثر على الحياة اليومية للشخص، لكنها لا تصل في الكثير من الأوقات إلى تهديد حياته.
وأضافت أن "اضطرابات النوم تجعل الشخص غير مستقر نفسيًا، والأمر لا يتوقف على ذلك، بل يرتبط بمدى وجود أمراض عضوية أخرى".