تجمع القصيم الصحي يقدّم 5 نصائح أساسية للسلامة عند استخدام وسائل التدفئة في الشتاء

أوصى تجمع القصيم الصحي باتباع خمس نصائح أساسية للسلامة عند استخدام وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، وذلك وقايةً للمنازل والأسر من المخاطر المحتملة.
وأوضح التجمع أن من أبرز الإرشادات التهوية المناسبة للغرف عند تشغيل وسائل التدفئة، بما يضمن تجدد الهواء ويحد من تراكم الغازات الضارة، مشددًا على إطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو أثناء النوم لتفادي الحوادث.
وأشار إلى أهمية إبعاد الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال عن مصادر التدفئة، إضافة إلى منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بالمدافئ، حفاظًا على سلامتهم.
وأكد التجمع ضرورة عدم وضع السوائل أو الأطعمة على وسائل التدفئة، لما قد يسببه ذلك من مخاطر تسرب أو حريق، داعيًا إلى الالتزام بهذه الإرشادات لتعزيز السلامة المنزلية خلال موسم الشتاء.