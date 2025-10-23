أطباء يحذرون: ممارسة الرياضة أثناء نزلات البرد قد تفاقم الأعراض

حذر أطباء من ممارسة التمارين الرياضية أثناء الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتأخير التعافي، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأوضح الطبيب دونالد براون أن النشاط البدني في هذه الحالة “يستنزف طاقة الجسم الضرورية لمكافحة العدوى”، بينما يرفع التعرق الزائد خطر الجفاف والدوخة.
وبيّن أستاذ علم الأوبئة في جامعة نيفادا براين لابوس أن “التمارين المكثفة تُرهق الرئتين وتزيد صعوبة التنفس”، داعيًا إلى الراحة التامة عند وجود أعراض تحت الرقبة مثل السعال أو اضطرابات المعدة.
وفي المقابل، أوصى الخبراء بالمشي البطيء أو اليوغا كأنشطة خفيفة تساعد على تنشيط الدورة الدموية دون إجهاد الجسم.