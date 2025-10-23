أطباء يحذرون: ممارسة الرياضة أثناء نزلات البرد قد تفاقم الأعراض

حذر أطباء من ممارسة التمارين الرياضية أثناء الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتأخير التعافي، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.