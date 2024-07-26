حياتنا
"جرعة صحة" تطرح مسببات مرض النقرس والوقاية منه
أطعمة محددة تزيد ارتفاعه
نشرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الجمعة، نشرة توعوية حول النقرس، وأسبابه وطرق الوقاية منه، وبعض الأعراض التي تصاحب الإصابة به.
وجاء في النشرة ضمن حملة "جرعة صحة" أن "النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، ما يسبب آلامًا شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم".
ويحدث النقرس بسبب وجود مواد كيميائية في الدم والتي هي حمض اليوريك، وهناك أطعمة محددة تزيد ارتفاعه مثل اللحوم والبقوليات، أو أدوية مدرات البول.
وللنقرس بعض المسببات الأخرى، مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري.
وحول الوقاية منه، قالت إنه يجب العمل على نقصان الوزن، وتجنب الطعام الذي يحتوي على البروتين.