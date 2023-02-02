"العكبر" .. مادة تجنيها شغّالات النحل وتداوي "١٣" مرضاً.. تعرف على طريقة استعمالها

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن عكبر النحل عبارة عن مادة راتنجية صمغية تشبه في شكلها المر، تجمعها شغّالات النحل من براعم ولحاء بعض الأشجار بواسطة فكها، ثم تنقلها بواسطة أرجلها الأمامية والوسطى إلى سلال موجودة على زوج أرجلها الخلفية، وتستمر في ذلك حتى تمتلئ تلك السلال بالعكبر، ثم تطير بها إلى الخلية، بعدها تستخرجها من سلال أرجلها وتمزجها بلعابها الغني بالأنزيمات.