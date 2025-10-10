"الخضيري" يحذر من الإفراط في "الهيل": يسبب تهيج القولون واضطرابات هضمية ويضر المعدة والأمعاء

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من الإفراط في تناول الهيل، مؤكدًا أنه من النكهات الغنية بالزيوت المتطايرة التي قد تسبب تهيّج القولون العصبي ومشكلات بالجهاز الهضمي.
وأوضح الخضيري أن الهيل فقير بالمواد الغذائية، وأن فائدته تقتصر على كونه نكهة لتحسين الطعم فقط، مشيرًا إلى أن استخدامه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية وانتفاخات، إضافة إلى تأثيره على الخلايا الطلائية المبطنة للمعدة والأمعاء.
وأضاف أن الزيوت المتطايرة الموجودة في الهيل يمكن أن تُحدث تهيجًا شديدًا للجهاز الهضمي لدى المصابين بالقولون العصبي، مبينًا أن الاستخدام الآمن يكون بكمية قليلة وعند الضرورة فقط.
واختتم حديثه بالتنبيه إلى أن الهيل ليس غذاءً بل نكهة، داعيًا إلى الاعتدال في استهلاكه لتجنب آثاره الجانبية، خصوصًا لدى من يعانون من اضطرابات هضمية أو مشكلات في القولون.