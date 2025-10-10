"الخضيري" يحذر من الإفراط في "الهيل": يسبب تهيج القولون واضطرابات هضمية ويضر المعدة والأمعاء

وأوضح الخضيري أن الهيل فقير بالمواد الغذائية، وأن فائدته تقتصر على كونه نكهة لتحسين الطعم فقط، مشيرًا إلى أن استخدامه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية وانتفاخات، إضافة إلى تأثيره على الخلايا الطلائية المبطنة للمعدة والأمعاء.