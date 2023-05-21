من أكثر النساء عرضة للإصابة بـ"سرطان المبيض"؟ مختصة أورام تجيب

وتقول: "تضم الفئة الأولى النساء اللواتي لديهن جين مصاب بطفرات BRCA1 و BRCA2 كقاعدة عامة، هذه الطفرة موروثة؛ لذلك، من المهم جدا دراسة تاريخ العائلة، كما تسبب هذه الطفرة تطور سرطان الثدي أيضًا؛ لذلك، يجب أن تتوخى المرأة الحذر إذا كان بين الأقارب المقربين من أصيب بورم خبيث في المبيض أو الغدة الثديية، خاصة في سن مبكرة قبل الأربعين من العمر، ويمكن تحديد وجود هذه الطفرة عن طريق الاختبارات الجينية، فإذا تم العثور عليها، يجب خضوع المرأة إلى فحص دوري كل ستة أشهر من أجل اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة ما يزيد من فرص شفائها".