اختبار دم بسيط يمكنه كشف مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بـ١٠ سنوات

اكتشف علماء سويديون، أن اختبار دم بسيط يمكن أن يكشف مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض على الشخص بعشر سنوات.
ووجد الباحثون في معهد (Karolinska) السويدي، أن نوعًا من البروتين يسمى (GFAP) يمكن استخدامه كعلامة دم محتملة للأعراض "المبكرة جدًّا'' للمرض؛ وذلك بالتعرف عليه من خلال فحص دم سريع.
وغالبًا ما يستغرق ظهور أعراض مرض ألزهايمر مثل فقدان الذاكرة، سنوات بعد إصابة الشخص بالمرض؛ ومع ذلك فإن تشخيصه في وقت مبكر قد يساعد في إبطاء المرض بالعقاقير والأدوية الأخرى.
وفي الوقت الحالي، يتسبب مرض ألزهايمر في 60 إلى 70% من جميع حالات الخرف؛ وفقًا لمؤسسة الدماغ السويدية.. وأشارت المؤسسة إلى أنه كلما تم اكتشاف الأعراض في وقت مبكر؛ كان تقديم العلاج أسهل بكثير، إلى جانب إبطاء المرض لعدة سنوات.
يُذكر أن مرض ألزهايمر مرضٌ دماغي متطور يدمر خلايا المخ؛ مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويؤثر بشدة في عمل وحياة المصاب ونمط حياته الاجتماعية، كما تتدهور الحالات مع مرور الوقت وغالبًا تؤدي للوفاة.
ويصنف العلماء مرض ألزهايمر بكونه السبب الرئيسي السادس للوفاة عالميًّا.