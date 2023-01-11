اختبار دم بسيط يمكنه كشف مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بـ١٠ سنوات

وفي الوقت الحالي، يتسبب مرض ألزهايمر في 60 إلى 70% من جميع حالات الخرف؛ وفقًا لمؤسسة الدماغ السويدية.. وأشارت المؤسسة إلى أنه كلما تم اكتشاف الأعراض في وقت مبكر؛ كان تقديم العلاج أسهل بكثير، إلى جانب إبطاء المرض لعدة سنوات.