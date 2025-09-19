دراسة أوروبية تحذر: إهمال جفاف العين يهدد بصر الملايين

حذرت دراسة طبية جديدة عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحي إعتام عدسة العين وتصحيح البصر (ESCRS) من أن إهمال أعراض جفاف العين قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد البصر وجودة الحياة.
ووفقاً لصحيفة "لينتا رو " الإلكترونية الروسية، يؤكد معدو الدراسة أن “الكثيرين يعتبرون جفاف العين جزءاً طبيعياً من التقدم في السن ويتجاهلون زيارة الطبيب أحياناً لسنوات”، ونتيجة لذلك “يعاني ثلث المرضى من أعراض لأكثر من خمس سنوات دون علاج، ما يعرضهم لمشكلات بصرية خطيرة”.
أظهرت الدراسة أن نصف المشاركين يعانون يومياً من “حرقة أو ألم أو عدم وضوح الرؤية”، كما أوضح الباحثون أن “جفاف العين غير المعالج يقلل من القدرة على القراءة والعمل على الكمبيوتر والقيادة، ويضاعف خطر الالتهابات ويعقد الجراحات العينية”. وأكد الخبراء أن الفحوصات الدورية، وزيارة طبيب العيون، وتجنب الإفراط في استخدام الشاشات، واستعمال قطرات الترطيب، هي إجراءات بسيطة “لكنها ضرورية للوقاية من تفاقم الحالة”.
وشدد فريق الدراسة: “التدخل المبكر ضروري لتقليل المضاعفات والحفاظ على صحة العين”، بينما يظل ملايين الأشخاص حول العالم يعانون بصمت دون علم بالحلول المتوفرة لهم.