دراسة أوروبية تحذر: إهمال جفاف العين يهدد بصر الملايين

أظهرت الدراسة أن نصف المشاركين يعانون يومياً من “حرقة أو ألم أو عدم وضوح الرؤية”، كما أوضح الباحثون أن “جفاف العين غير المعالج يقلل من القدرة على القراءة والعمل على الكمبيوتر والقيادة، ويضاعف خطر الالتهابات ويعقد الجراحات العينية”. وأكد الخبراء أن الفحوصات الدورية، وزيارة طبيب العيون، وتجنب الإفراط في استخدام الشاشات، واستعمال قطرات الترطيب، هي إجراءات بسيطة “لكنها ضرورية للوقاية من تفاقم الحالة”.