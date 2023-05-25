استشاري جلدية: 40% من مراجعي بعض عيادات التجميل رجال.. واحذر من الخلطات المنتشرة

وتناول الدكتور العيسى، ما يسمى مرض الديسمورفزم Dysmorphism ، وهو "اعتقاد المريض أنه يعاني بسبب تشوه ما في وجهه"، وفي دراسة أجريت في أمريكا أوضحت أن 10 % من مراجعي العيادات الجلدية والتجميل يعانون بسبب هذا المرض والغالبية من النساء، وكثيرًا ما يجد الطبيب نفسه محتارًا ومترددًا كيف سيشرح للمريض ويخبره بصراحة تامة أنه لا يعاني بسبب مرض ولا تشوه، وهذا يُغضب كثير من المرضى لأنه يصر على شكواه على الرغم من عدم قدرة الاستشاري لرؤية ما يراه المريض، وأن كثيرًا من تلك الحالات علاجها بالأساس نفسي وليس عضويًا.