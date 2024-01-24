يأكلون الشعر والطين والصمغ.. تعرف على متلازمة "بيكا" المهددة للحياة

وحذرت من أن تناول المصابين بها لبعض العناصر غير الغذائية قد يعرضهم لمخاطر عدة؛ منها "التسمم مثل التسمم بالرصاص، والاختناق، والالتهابات الطفيلية مثل داء السهميات وديدان الإسكارس، واحتمال حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل المشاكل المعوية والإمساك والتقرحات والثقوب، ومشاكل في الأسنان كفقدانها والتآكل الشديد فيها وتصدعها".