يأكلون الشعر والطين والصمغ.. تعرف على متلازمة "بيكا" المهددة للحياة
عرّفت مدينة الملك سعود الطبية متلازمة "بيكا" بأنها اضطراب غذائي يجعل المصاب بها يتناول مواد لا تحتوي على أي قيمة غذائية، وتحدث في أغلب الأحيان للأطفال والسيدات الحوامل، بشكل مؤقت.
وأوضحت المدينة أن المتلازمة تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية خاصة ذوي اضطراب طيف التوحد، وغالبًا ما تكون شديدة وتستمر فترة أطول لدى من يعانون إعاقات شديدة في النمو، وقد تكون عواقبها مهددة للحياة.
وأضافت المدينة في إنفوجراف تثقيفي نشرته اليوم أن المصابين بمتلازمة "بيكا" يتناولون بانتظام "الشعر، والصابون والأزرار، والجليد وما تبقى من السجائر المستعملة ورمادها، والصمغ والطباشير والطين".
وحذرت من أن تناول المصابين بها لبعض العناصر غير الغذائية قد يعرضهم لمخاطر عدة؛ منها "التسمم مثل التسمم بالرصاص، والاختناق، والالتهابات الطفيلية مثل داء السهميات وديدان الإسكارس، واحتمال حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل المشاكل المعوية والإمساك والتقرحات والثقوب، ومشاكل في الأسنان كفقدانها والتآكل الشديد فيها وتصدعها".