8 أطعمة ومشروبات للسحور تُحافظ على نشاطك في نهار رمضان

تُعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان؛ حيث إن تناولها يساعدك على الصيام ويجعلك تشعر بالترطيب والحصول على الطاقة الكافية للصيام في اليوم التالي، ويجب أن تختار نوعية الأطعمة التي تمنحك ترطيبًا وشعورًا بالشبع في وجبة السحور.