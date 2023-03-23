8 أطعمة ومشروبات للسحور تُحافظ على نشاطك في نهار رمضان

تُعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان؛ حيث إن تناولها يساعدك على الصيام ويجعلك تشعر بالترطيب والحصول على الطاقة الكافية للصيام في اليوم التالي، ويجب أن تختار نوعية الأطعمة التي تمنحك ترطيبًا وشعورًا بالشبع في وجبة السحور.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يمكن التعرف على أطعمة يجب أن تأكلها في السحور لتحافظ على طاقتك.
التمر جزء لا يتجزأ من صيام رمضان، سوف يمنحك تناوله في السحور دفعة من الجلوكوز للبقاء نشيطًا خلال اليوم.
يساعد على ترطيب الجسم جيدًا لصيام يوم كامل.
التفاح غني بالألياف وفيتامين سي.
الخبز غني بالألياف والكربوهيدرات ويمكن اختياره ومجموعة متنوعة من الحبوب.
فاكهة مهمة، تناولها سيساعدك على الشعور بالشبع والتغذية.
غنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات الجيدة، وهي ضرورية لمساعدتك على البقاء نشيطًا وحيويًّا.
يساعد الزبادي في الحفاظ على صحة الأمعاء، كما أن البكتيريا الجيدة الموجودة في الزبادي ضرورية لصيام صحي.
غني بالبروتين ويساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة طويلة.